¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina? prgrámese con el último partido de la fase de grupos ante Marruecos

“Colombia ha madurado mucho porque sabe juntar las líneas y sabe sufrir. Sin balón no nos sentimos cómodas, pero con toda la preparación que hemos tenido sabemos que por momentos no lo vamos a tener y que cuando tengamos la oportunidad de buscar el gol tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo. Tenemos un equipo maduro, que sabe en que momento aguantar, en que momento sufrir y en que momento ir a buscar el partido”, dijo Leicy Santos terminado el encuentro con las teutonas.