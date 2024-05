En medio de crítica situación de orden público en el país; tomará el mando del Ejército el reintegrado general Emilio Cardozo

La decisión del Gobierno Nacional de acudir a un general retirado para que tome las riendas del Ejército no cayó bien dentro del cuerpo de generales activos. SEMANA habló con varios de ellos, quienes de manera extraoficial aseguraron que el Gobierno l es envió un fuerte mensaje y es que no confía en los generales que están actualmente.

“Uno lo que siente es que el Gobierno nacional no tiene claridad realmente cuando toma decisiones sobre el generalato de nuestra fuerza pública, en particular en este caso, en nuestro Ejército Nacional, porque no tiene sentido que a oficiales que considera el Gobierno que no cumplen con las expectativas o con las competencias que él considera para continuar en la institución, de alguna manera salen retirados, pero después nuevamente los recogemos para traerlos a la institución”, dijo por su parte a SEMANA recientemente el general Guillermo León, presidente de Acore, gremio que representa a los generales de la reserva activa.