Histórico de la Selección Colombia fue certero por la ausencia de Yaser Asprilla: “Está por encima de varios que llamaron”

“En la actual convocatoria me hizo falta Yáser Asprilla. Cómo es posible que a un pelao que viene con un proceso de la Sub-20 no le van a dar la oportunidad, es una cosa que no se le ocurre a nadie. Él tiene que estar por encima de otros jugadores que el técnico llamó. No traer a ese muchacho es un error grande”, dijo.