¿Hubo pelea? Leo Castro y Macalister Silva revelan qué se dijeron en pleno tiro libre contra Cúcuta

El gol llegó sobre los 74 minutos en la única fórmula que el Cúcuta no pudo descifrar: la pelota quieta. Tras una falta en el borde del área, Leo Castro tomó la responsabilidad de rematar, pero antes de hacerlo tuvo una pequeña discusión con Macalister Silva, al que cuestionó por no dejarlo disparar directamente a la portería de Ezequiel Mastrolía.

Finalizado el compromiso, el goleador pereirano habló y reveló lo que había sucedido segundos antes del 1-0. “La verdad tenía pensado pegarle de primera, pero ‘Maca’ me dijo que no y que Beckham la iba a mover. Sabemos que en el rebote siempre va a salir un jugador, pero esta vez no salió. Eso fue lo que me dijo, que no me desesperara y que el gol iba a llegar”, señaló Castro.