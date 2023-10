Huila sigue sin ver la luz: así va la tabla del descenso, tras igualdad opita ante La Equidad en Liga Betplay

Hay otros muy comprometidos, pero realmente nada pasará si opitas y bananeros no suman los respectivos puntos.

Huila vs. Equidad en la fecha 15 de Liga Betplay | Foto: Prensa Atlético Huila

Victoria sólida del Huila para recortar distancias

El brasileño recibió una infracción muy discutida en el minuto 16 del cotejo, y el árbitro quindiano Jhon Ospina no dudó en sentenciar la pena máxima a favor del anfitrión. Jugadores y cuerpo técnico asegurador reclamaron airadamente, dejando saber que no era falta sobre el delantero.

Atlético Huila vs. La Equidad | Foto: Prensa Atlético Huila

Sin embargo, Ospina no reculó y esto llevó a la ejecución de Vinicius, quien cobró a todo el centro y sentenció el gol a favor de los opitas, que tienen una vida más y deberán seguir ganando en esa recta final de la Liga Betplay.

Atlético Huila vs. La Equidad | Foto: Atlético Huila Prensa

Ahora bien, la tabla roja sigue dejando a Huila y Unión Magdalena como las instituciones descendidas; no obstante, es vital anotar que el cuadro samario no pudo disputar su juego de la fecha 15, dado que su reto ante Millonarios en El Campín fue postergado por el montaje para el concierto de The Weeknd en dicho recinto futbolero.