¿Nuevo aire? Este es el nuevo trabajo de Sebastián Viera en el fútbol colombiano

Ahora bien, se habló durante semanas acerca de su sorpresiva desvinculación del club que tanto ama. Cuando Hernán Darío Gómez era el timonel del club, Viera dejó la institución y parece que influyó mucho su gestión desde el banquillo técnico. A esto no se lo perdonan al ‘Bolillo’, más allá de que los resultados no lo acompañaron en el segundo semestre de Liga Betplay.

Este es el nuevo trabajo de Sebastián Viera

No obstante, toda la ilusión fue en vano para algunos y llamativa para otros, pues todo se trató de su llegada al programa ‘El VBAR’ de la casa radial, que integra junto a otros exfutbolistas y diversos líderes de opinión.

“Hoy empezando una nueva aventura”, fue el mensaje de Viera con el que anunció su nuevo trabajo, ahora en los medios de comunicación, con el objetivo de no desligarse en el fútbol, a pesar de que no lo ejerce como primera persona. En sus redes sociales no ocultó la dicha de integrar la nómina y, por supuesto, sus conceptos darán mucho de qué hablar.