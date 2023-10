Problemas en Once Caldas: Pedro Sarmiento le jala las orejas a Dayro Moreno y le recuerda que “aquí no manda”

Once Caldas viene de empatar 2-2 con Independiente Medellín en el estadio Palogrande, un resultado que tiene al equipo de Manizales en un momento complejo en la Liga Betplay 2023-II.

Regaño a Dayro Moreno

No obstante, la búsqueda de este récord tendría a Moreno ansioso dentro del campo de juego, por lo que ha pedido a sus compañeros más asistencias.

Incluso, el propio atacante de 38 años le confesó al Diario As que “eso es importante para uno, cuando uno se retire le queda vivir en la historia del fútbol colombiano y tengo la oportunidad”.

Y agregó que “con ellos (los compañeros) converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”.