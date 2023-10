Dayro Moreno queda a tiro: así está la pelea por ser el máximo goleador histórico del fútbol colombiano

Pero el exNacional no piensa detenerse ahí, pues tiene entre ceja y ceja el récord histórico del argentino Sergio Galván Rey, quien está en la cima del prestigioso ranking de goleadores con 224 tantos anotados durante su paso por Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe.

Y es que el delantero de Once Caldas ya ha dejado en el camino viejas glorias del FPC como Hugo Horacio Lóndero (211 goles) y Omar Lorenzo Devani (205 goles), que completan el Top 5 de los mejores goleadores que han pasado por las canchas del país.

Lo cierto es que la tabla de máximos goleadores en la historia ya tendría el nombre de Dayro como puntero desde hace rato, si no fuera por los años que el delantero estuvo jugando fuera del país con equipos como Steaua de Bucarest (Rumania), Xolos de Tijuana (México), Talleres de Córdoba (Argentina) y Oriente Petrolero (Bolivia).

Dayro incluso reveló que tiene un arreglo con sus compañeros para que lo surtan de asistencias. “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”, señaló entre risas.