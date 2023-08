Dayro Moreno reveló por qué le paga a sus compañeros en Once Caldas

Dayro Moreno, quien actualmente se destaca dentro del Once Caldas, habló sobre las razones por las que dejó pasar la propuesta de Central Córdoba de Argentina y decidió quedarse en el ‘blanco blanco’.

Dayro Moreno siguió en Once Caldas para el segundo semestre de 2023. | Foto: Once Caldas

Para el delantero, es importante seguir sumando puntos y goles a su favor dentro del equipo, por lo que tendría en la mira como uno de sus principales objetivos superar el récord de Galván Rey.

Con 37 años de edad, el jugador ha dejado claro que quiere ser el goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano, por lo que hasta el momento solo 14 goles le hacen falta para adjudicárselo como título personal dentro de su palmarés.

El jugador habló de lo que para él significa jugar en Manizales, resaltó su paso en la ciudad desde que llegó a los 12 años de edad, motivos suficientes para, según él, ser un hincha a donde vaya: “Primero buscaré un título y en lo personal buscaré el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”, afirmó en una entrevista para AS.

Dayro Moreno hizo sufrir recientemente a Nacional marcando para Once Caldas. | Foto: @oncecaldas

Para el jugador no es desconocido que la falta de disciplina cohíbe a los deportistas de destacarse más tiempo y en mejores ligas, por lo que afirmó: “si hubiera tenido un poco más de disciplina, habría sido importante a nivel internacional”.

Sin embargo, resaltó que la razón principal para decirle que no al equipo argentino radicó, principalmente, en sus convicciones de querer hacer historia en el ‘blanco blanco’: “Les dije que no, que muchas gracias por tenerme en cuenta. La decisión fue quedarme acá”, enfatizó.

“Eso es importante para uno, cuando uno se retire le queda vivir en la historia del fútbol colombiano y tengo la oportunidad. Estamos a 14 goles, estamos cerca, lo importante es romper el récord. Hay que seguir buscando botines de oro, tengo 7, hay que buscar el octavo porque uno tiene que dejar huella. Estoy trabajando para eso”, afirmó.

Para lograr su objetivo planeó estratégicamente cómo lograría que sus compañeros lo asistieran con mayor efectividad en el terreno de juego durante las competencias oficiales: “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”.

“Tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”, detalló.

Para el jugador, además de imponerse como campeones, superar el récord de Galván Rey y continuar en el quipo, es más que importante que su retiro sea en el cuadro manizalita.

Dayro Moreno se quiere quedar con el récord de goles en el fútbol colombiano. | Foto: @oncecaldas