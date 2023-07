“Que se la chupe el que se la tenga que chupar”: fuertes palabras del técnico de Once Caldas por la tabla del descenso

El Once Caldas pasa por un momento que deja mucho por desear. Ante la posibilidad latente de bajar al Torneo Betplay, parece que no hay mejoría en materia de resultados y, sin duda, los hinchas del ‘blanco blanco’ están exigiendo una evolución en lo futbolístico; sin embargo, parece que hay divorcio entre ellos y Pedro Sarmiento, timonel de la escuadra manizaleña.

Así se ha sentido en los últimos días, dado que Sarmiento no ha levantado cabeza y apenas ha podido sumar dos victorias en 15 partidos dirigidos. El pasado viernes, tras la derrota 3-1 ante el Deportes Tolima como visitante, parece que algo se rompió, puesto que el DT no ha ocultado su disgusto a quienes lo cuestionan por esa fatídica tabla del descenso.

El cotejo abrió la fecha 2 de la Liga BetPlay | Foto: Colprensa / Jorge Cuellar

Esto se agravó a través de una entrevista, en donde el estratega fue muy directo con unas palabras sensibles, todo al relacionarse con el promedio que registra la institución manizaleña, que está lejana de aquella que obtuvo la Copa Libertadores de 2004, ante Boca Juniors de Argentina.

Las explosivas palabras de Pedro Sarmiento en entrevista

A través de un diálogo con Caracol Deportes, Sarmiento no ocultó su disgusto y afirmó que “no va a pagar facturas” que no pertenecen a él aparentemente, escudándose de esa manera por el flojo andar del Once Caldas. Además, hizo una indignante invitación a la hinchada que juzga al DT por ese tema.

“Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso. No lo recibí de primero. Lo recibí mal y la gente no quiere darse cuenta de eso, que para poder salir, hay que cambiar muchísimas cosas como la mentalidad. Si la gente no quiere apoyar eso, ¿me la vienen a cobrar aquí ahorita?”, expresó Sarmiento en diálogo con el medio de comunicación.

“He trabajado como mes y medio o dos, máximo. ¿Me la van a cobrar? Olvídense de eso. Que se la chupe el que la tenga que chupar, hermano, porque yo le digo una cosa, yo pago mis facturas, pero ajenas no voy a pagarlas a nadie”, complementó el estratega.

Las palabras de Sarmiento hicieron alusión a que el Once Caldas ya corría un riesgo inminente de bajar a la ‘B’, puesto que los resultados no habían sido los mejores bajo el mando de Diego Corredor; sin embargo, los aficionados cuestionan que se siguen perdiendo puntos vitales y el equipo no levanta cabeza.

Después de que se replicó dicho audio en la red social de Twitter, una multitud de fanáticos espera la renuncia o destitución de Pedro Sarmiento, esto por “sacarle el cuerpo a su responsabilidad” de no descender a un histórico del fútbol colombiano.

El DT de Once Caldas en rueda de prensa | Foto: Dimayor

También explotó contra periodista en rueda de prensa

A través de la rueda de prensa, posterior a esa durísima derrota en Ibagué, el técnico dio sus sensaciones de lo que fue el amargo resultado. Es más, pareció desahogarse con un cuestionamiento de Juan Esteban Londoño, periodista cercano al club albo e integrante de Pasión Blanca, quien se basó en sus números como entrenador.

De forma muy controversial, el DT se salió de la ropa y le contestó de forma irrespetuosa. Esto, por supuesto, llevó a que varios hinchas y colegas le expresaran su total apoyo al comunicador.

“¿Usted sí se siente conforme con esta nómina que tiene, y si se siente en capacidad de sacar este reto adelante?”, preguntó Londoño.

“¿Por qué perdimos hoy tengo que entrar a dudar de lo que nosotros somos capaces? Se había demorado, pues una pregunta de esas. Yo sé que ustedes tienen ahí la parte matemática, pero si quisieran mirarlo de otra manera, se darían cuenta de que este es un grupo relativamente nuevo. Venimos repitiendo. Aprender a ganar no es fácil, porque los jugadores deben tener partidos encima para cortar esa distancia de jugar de local o visitante”, indicó de entrada Sarmiento.

“Si ustedes lo quieren entender así, bien, si no, pues, es la opinión de lo que ustedes consideran. Pero aquí hay que seguir trabajando, puede que sea disculpa o no, pero aquí lo que resta es que el grupo vaya aprendiendo”, complementó el estratega.

Pedro Sarmiento arribó en medio de la crisis para intentar salvar al cuadro blanco. | Foto: Dimayor

Ahora bien, Londoño le consultó a Andrés ‘Pecoso’ Correa, jugador presente en la atención a medios, sobre esa fatídica tabla del descenso. Sin embargo, en un acto calificado de irrespeto, se le ‘montó’ al periodista para que no le hiciera ese cuestionamiento.

“Otra vez el tema del descenso, por Dios, no”, fue lo que se alcanzó a escuchar de Sarmiento en segundo plano.