Adiós a un grande: Pedro Sarmiento, su vida, sus logros y la enfermedad que se llevó a una leyenda

Pero su laureada trayectoria no se detuvo cuando decidió retirarse como profesional. En los noventa empezó a hacer sus primeros pinitos como entrenador, y la gran explosión en este nuevo rol vino después del cambio de siglo, cuando fue campeón con Independiente Medellín en aquella recordada final paisa contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

De ahí que la mayoría de clubes del país, incluso aquellos de los que fue rival en infinidad de ocasiones, le hayan dedicado mensajes tras confirmarse su fallecimiento en la ciudad de Medellín. El último equipo por el que pasó fue Once Caldas, donde sentó las bases del proyecto que ahora está dando frutos bajo las órdenes de uno de sus grandes amigos, Hernán Darío Herrera.

Lastimosamente, una grave enfermedad le cambió los planes y lo obligó a separarse del oficio que le dio todo. “Es una enfermedad que se considera supremamente compleja: leucemia mieloide aguda, que es un cáncer de la médula ósea muy agresivo. Él lo desarrolló después de haber sido tratado por muchos años de una enfermedad de la sangre que se llama policitemia y evolucionó en este cáncer, y él se empezó a sentir no muy bien a principio de año”, contó Daniel Sarmiento, su hijo, en entrevista con SEMANA.

Además, era un fiel amante del deporte. “A él le gustaba sentirse bien físicamente, y en su rutina de deportista salía a caminar y se sintió muy agotado, cosa que le sorprendió porque es muy apasionado por el deporte y le gusta mantenerse bien físicamente. Sintió un agotamiento que no era normal. Aun con la edad, se exigía físicamente y se sintió muy cansado, no pudo avanzar, y ahí fue cuando tomó la decisión de hacerse exámenes y se dio cuenta de su condición”, agregó Daniel.

La exitosa carrera de Pedro Sarmiento le permitió vestir la camiseta de la Selección Colombia en 38 partidos oficiales. Con la Tricolor anotó tres goles y disputó dos procesos de eliminatorias hacia los mundiales de España 1982 y México 1986, a los que desafortunadamente el país no clasificó. Sarmiento también perteneció, como asistente, a las selecciones de Hernán Darío Gómez y Francisco Maturana, en una de las épocas doradas del fútbol colombiano.

Pedro Sarmiento en el Once Caldas. | Foto: Fotógrafo: Daniel Ocampo

Sarmiento, la persona detrás de la leyenda

“Yo le decía ‘mi novia fea’. Me llamaba más que mi señora. Me llamaba casi todos los días, día de por medio. Salía a caminar todos los días en Llanogrande, me llamaba y hablábamos de táctica, de fútbol, del partido de Nacional, del partido de Medellín, de Selección Colombia, pero principalmente de los dos equipos de aquí”, recordó Tobón.