Hijo de Pedro Sarmiento destapó en SEMANA cómo se detectó la enfermedad que padecía el técnico

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo y los 36 clubes afiliados, lamentan el fallecimiento del ex jugador y entrenador Pedro Sarmiento. Un abrazo de… pic.twitter.com/kHqdhFUyLh

“Después, Sarmiento empezó su faceta de director técnico en Independiente Medellín en el año 2004, pasando por Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Envigado FC, Águilas Doradas y Once Caldas DAF. Desde el banquillo, Sarmiento se proclamó campeón en el primer semestre del 2004 con el Poderoso y en el apertura 2005 con el Azucarero. El Fútbol Profesional Colombiano expresa sus condolencias y manifiesta su acompañamiento en el duelo a sus familiares, amigos y seres queridos ”.

“Es un proceso muy difícil. Es una enfermedad que se considera supremamente compleja: leucemia mieloide aguda, que es un cáncer de la médula ósea muy agresivo . Él lo desarrolló después de haber sido tratado por muchos años de una enfermedad de la sangre que se llama policitemia y evolucionó en este cáncer y él se empezó a sentir no muy bien a principio de año. Unos exámenes le salieron alterados y se encontró que estaba padeciendo esta enfermedad. Desde entonces empezó esta lucha”, expresó.

La FCF lamenta el fallecimiento de Pedro Sarmiento, reconocido ex jugador de la Selección Colombia y director técnico del Fútbol Profesional Colombiano. Hoy acompañamos a sus familiares y amigos en el duelo por su partida. 🔗 https://t.co/DuxtBLtiAZ pic.twitter.com/sDRl2tVadH

“A él le gusta sentirse bien físicamente y en su rutina de deportista salía a caminar y se sintió muy agotado , cosa que le sorprendió porque es muy apasionado por el deporte y le gusta mantenerse bien físicamente. Sintió un agotamiento que no era normal . Aún con la edad, se exige físicamente y se sintió muy cansado, no pudo avanzar y ahí fue cuando tomó la decisión de hacerse exámenes y se dio cuenta de su condición”, añadió.

En aquella entrevista, Daniel Sarmiento también había hecho referencia al cariño que se le enviaba a Pedro Sarmiento desde el gremio deportivo. “La ciencia va por un lado, pero hay otra parte que no es palpable o no la podemos medir y es la amistad, el sentimiento, el cariño y eso no le ha faltado a mi papá, aún cuando ha estado un poquito aislado, le ha costado coger el teléfono porque está concentrado en su tema. Las manifestaciones de cariño, de solidaridad de sus amigos, de quienes han compartido en el fútbol y en la cancha son constantes, enormes”, terminó.