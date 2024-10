Murió Pedro Sarmiento: el fútbol colombiano está de luto por el extécnico y exjugador de la Selección

Desafortunadamente, el experimentado estratega no pudo resistir más y terminó perdiendo la lucha contra una leucemia mieloide aguda, que es un cáncer de la médula ósea muy agresivo.

Hijo de Sarmiento habló sobre la enfermedad de su padre

“Es un proceso muy difícil. Es una enfermedad que se considera supremamente compleja: leucemia mieloide aguda, que es un cáncer de la médula ósea muy agresivo. Él lo desarrolló después de haber sido tratado por muchos años de una enfermedad de la sangre que se llama policitemia y evolucionó en este cáncer, y él se empezó a sentir no muy bien a principio de año. Unos exámenes le salieron alterados y se encontró que estaba padeciendo esta enfermedad. Desde entonces, empezó esta lucha”, dijo.

“Definitivamente, ayudan en estos procesos. La ciencia va por un lado, pero hay otra parte que no es palpable o no la podemos medir y es la amistad, el sentimiento, el cariño, y eso no le ha faltado a mi papá, aun cuando ha estado un poquito aislado, le ha costado coger el teléfono porque está concentrado en su tema. Las manifestaciones de cariño, de solidaridad de sus amigos, de quienes han compartido en el fútbol y en la cancha son constantes, enormes. Estoy convencido de que es parte de lo que anímicamente lo tiene fortalecido”, había dicho.