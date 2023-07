No va más: este importante referente de Atlético Nacional le dice adiós al equipo

Sebastián Gómez se irá de Atlético Nacional

“Yo sé que va a llegar el momento de despedirme de este gran amor. Me imagino eso y es muy teso para mí. Es que llevo toda la vida aquí, incluso estando en Leones pertenecía al verde. Lo que tengo, la casa que le prometí a mi mamá se la di, gracias al club. Me levanto, miro al techo y digo esta casa es gracias a Nacional. Eso es impagable”, expresó en su momento.

“También sé que si el equipo no consigue los resultados y quieren que me vaya, me voy. Doy el paso al costado cuando así lo quieran y vean que no estoy a la altura. Normalmente el agua sucia le cae a los técnicos y yo creo que la responsabilidad es de los jugadores y como líder la asumo”, complementó Gómez, quien ahora tendrá el reto de aportar su grano de arena para que el Coritiba no descienda en la Serie A de Brasil.