Rigoberto Urán, nostálgico al dar su balance del Tour de Francia 2023: “Me siento un privilegiado”

Entre los colombianos, estuvo el reconocido antioqueño Rigoberto Urán, quien no se ha mostrado muy satisfecho en los últimos días con su papel en el Tour . Ha señalado que le hizo falta dar un poco más y que no ha estado en su mejor momento, pero su principal labor en el Tour radicó en disfrutar y darle una mando a su equipo, el EF Education-EasyPost.

¿Cuál fue el balance de Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2023?

“Trabajo en lo que me gusta. Ese es un privilegio que muchos querrían. Muchos jóvenes quieren correr en el Tour de Francia. Lo quise correr cuando era niño e hice mi décimo Tour (...) He podido ganar etapa, pude estar en los Campos Eliseos. Me caí y me levanté”, señaló al respecto.