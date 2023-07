Jugadora del Mundial Femenino 2023 romperá una marca que no tienen Messi, Pelé ni Maradona

Marta, jugadora de la selección de Brasil

Pero su sueño no iba a ser fácil de cumplir, el mismo se veía diezmado por su propia familia. “Cuando me veían jugando al fútbol con los niños, mis hermanos mayores venían, corrían detrás de mí para llevarme a casa y yo me escapaba. La mayoría de veces no conseguían alcanzarme, porque era más rápida” mencionó Marta en una entrevista en la que a CNN le confirmó lo complejo que fue para ella desenvolverse como jugadora de fútbol en un contexto que se pensaba era solo para los hombres.