Video: Jugador del Once Caldas fue expulsado de la cancha por celebrar un gol con su madre

Director del Once Caldas es acusado de agresión física

Los encontronazos entre los fanáticos de los equipos y miembros de los clubes generalmente germinan a causa de los malos resultados de los equipos, o las declaraciones de los mismos en ruedas de prensa por entrevistas, pero esta vez la sorpresa no es la más agradable y no gira en torno a los resultados deportivos.

Según el fanático del ‘blanco blanco’ el técnico casi lo golpea en plena calle, en palabras textuales dijo, ‘El día de ayer (domingo) en el barrio La Estrella me encontraba haciendo unas diligencias laborales y al otro lado de la cuadra venía bajando el profesor Sarmiento con (Gustavo) Chaverra, el preparador físico. Le dije que tenía que respetar la hinchada, la ciudad y el equipo donde está, y que lo que había dicho no era correcto. Él me dijo, descontextualizaste todo porque así no fue. Le dije que estaba irrespetando a un campeón de América y que no se le olvidara donde estaba parado’ aseguró Rojas.