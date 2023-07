¿Intolerancia? Técnico del Once Caldas desató polémica por criticar a periodista en rueda de prensa

El Once Caldas pasa por un momento deportivo de alta complejidad, pues está latente la posibilidad de caer a la zona baja del descenso. En la fecha 2 de la Liga Betplay, la escuadra blanca fue inferior ante un Deportes Tolima que selló su primera victoria del campeonato, con marcador de 3-1 a favor de los pijaos.

Por supuesto, la situación está llenando de preocupación a todos los hinchas del club manizaleño, quienes ven ya muy lejana la hazaña de haber ganado la Copa Libertadores de 2004 ante Boca Juniors de Argentina. No hay un rumbo claro, y la fanaticada pide explicaciones de qué está sucediendo.

Pedro Sarmiento estalló por pregunta en rueda de prensa

“¿Por qué perdimos hoy tengo que entrar a dudar de lo que nosotros somos capaces? Se había demorado, pues una pregunta de esas. Yo sé que ustedes tienen ahí la parte matemática, pero si quisieran mirarlo de otra manera, se darían cuenta de que este es un grupo relativamente nuevo. Venimos repitiendo. Aprender a ganar no es fácil, porque los jugadores deben tener partidos encima para cortar esa distancia de jugar de local o visitante”, indicó de entrada Sarmiento.

“Si ustedes lo quieren entender así, bien, si no, pues, es la opinión de lo que ustedes consideran. Pero aquí hay que seguir trabajando, puede que sea disculpa o no, pero aquí lo que resta es que el grupo vaya aprendiendo”, complementó el estratega.

Ahora bien, Londoño le consultó a Andrés ‘Pecoso’ Correa, jugador presente en la atención a medios, sobre esa fatídica tabla del descenso. Sin embargo, en un acto calificado de irrespeto, se le ‘montó' al periodista para que no le hiciera ese cuestionamiento.

Bien ahí @Juaneslc11 . Todo mi respaldo. Está acostumbrado a que le hagan las preguntas que le gusten y no. El sol no se puede tapar con una mano, con un solo dedo… Las situaciones se afrontan… pic.twitter.com/PCmCQuLew1

Sin embargo, Correa le respondió de manera decente al periodista, además de pedirle al propio DT que se calmara y que no respondiera de esa forma. “Yo creo que lo único es responder dentro de la cancha. Esta no fue una buena presentación, obviamente cuando se pierde aún más hay cosas notorias en que no se está haciendo un buen trabajo, pero la única forma es con resultados. Es la única forma que se puede decir”, expresó.