“Inaceptable”: Liverpool no se calla y saca contundente comunicado por el gol anulado a Luis Díaz

“Aceptamos plenamente las presiones bajo las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones deben ser aliviadas, no exacerbadas, por la existencia e implementación del VAR”, arranca el pronunciamiento de los Reds .

La crítica de Liverpool se centra en lo rápido que se dio continuidad al juego ante un error tan evidente como el del juez de línea que levantó la bandera en el mismo instante que Díaz marcaba el 1-0. “No es satisfactorio que no se haya concedido tiempo suficiente para permitir que se tomara la decisión correcta y que no se produjera ninguna intervención posterior”, sentenció el club de Anfield.