Escándalo en Inglaterra: árbitros admitieron que el gol anulado a Luis Díaz era válido; esta fue la insólita explicación

“PGMOL reconoce que se produjo un error humano significativo durante la primera mitad del Tottenham vs Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego. Esto fue un error fáctico, claro y obvio, y debería haber resultado en que el gol se concediera mediante la intervención del VAR, sin embargo, el VAR no intervino ”, reza el pronunciamiento.

Klopp estalla contra los árbitros

Jurgen Klopp, técnico de los Reds, se enteró del comunicado de la PGMOL en plena rueda de prensa y desestimó las disculpas. “¿Eso ayuda ahora? Tuvimos esa situación en el partido del Manchester United (en la primera fecha), ¿obtuvieron los Wolves puntos por ello? No, no obtendremos puntos por ello, no ayuda”, dijo.

Klopp reveló que miró la jugada en el vestuario y no entendió por qué no se dio como válido el gol de Lucho. “Lo supe en el descanso. Con imágenes normales era fácil de ver. Quien tomó la decisión, no lo hizo a propósito, no hizo falta estar extremadamente equivocado para llegar a la conclusión, lo cual fue extraño, pero alguien más tiene que aclarar eso. No tengo nada más que decir al respecto”, afirmó.