Goleador de São Paulo saca a la luz increíble revelación sobre James Rodríguez: “Da miedo hablarle”

El colombiano no fue titular en la final contra Flamengo y prefirió alejarse de los flashes en la celebración. Sin embargo, la hinchada lo ovaciona cada que juega demostrándole que tienen muchas expectativas sobre lo que puede ofrecer el próximo año con el regreso a la Copa Libertadores.

Esa admiración no solo le cae a James desde las tribunas, sino también de sus compañeros, que lo tienen como un referente a nivel mundial por su presentación en Brasil 2014 y lo que alcanzó a hacer con camisetas prestigiosas como la del Real Madrid y el Bayern Múnich.

Jonathan Calleri, actual goleador de São Paulo, se deshizo en elogios para el colombiano y explicó cómo se siente al compartir camerino con una estrella reconocida en casi todos los lugares del mundo. “ James es sensacional. Me apasiona cómo juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la n.° 10 del Real Madrid... Incluso a veces da miedo hablarle ”, dijo a TNT Sports Brasil .

Para el atacante es cuestión de tiempo que James gane importancia en el equipo. “Obviamente, un jugador de su calibre siempre quiere jugar; es difícil cuando hay mucha gente y no juega, todo el mundo quiere jugar. Somos 40 jugadores y todo el mundo tiene que entender la situación de Dorival. A veces me tocará a mí o a otra persona, pero todos tiran para el mismo lado”, dijo.

Calleri será baja

Lo malo es que Calleri arrastra una lesión desde hace unos meses atrás y está obligado a someterse al quirófano, como él mismo confirmó después de ganar la Copa ante Flamengo. “Mi cabeza ahora se ha liberado un poco y he decidido que me voy a operar. No sé qué pasará, pero tenemos que hablar internamente sobre los pasos a seguir”, declaró este domingo luego de marcar doblete en el clásico ante Corinthians (2-1).