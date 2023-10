Huila vs. Santa Fe: hora y canal para ver en vivo la fecha 19 de la Liga Betplay 2023-II

Santa Fe viene de perder contra Millonarios por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en dos oportunidades, igualó en una y ganó una. Marcó cuatro goles y recibieron 10.

Peirano

“Aquí no hay que levantar a nadie, acá ninguno se cayó todavía, para levantar a alguien es porque está caído y si me caigo me levanto enseguida”, reflexionó el entrenador uruguayo tras lo que fue la segunda caída de su proceso en la liga colombiana, el pasado fin de semana ante Millonarios.