Iago Falque, lejos de América, relata el pánico del tiroteo sufrido en Cali: “No estaríamos hablando”

En horas de la noche del pasado 18 de agosto, el fútbol colombiano quedó consternado por el atentado a la camioneta de Iago Falque, jugador español que militaba en América de Cali. Por fortuna, tras el impacto de la noticia se supo que el jugador no se encontraba allí en el momento de los disparos.

Aunque la situación con el pasar de las horas fue esclarecida, no terminó de generar pánico en el Valle del Cauca. Al parecer, la razón de los impactos tuvo como desencadenante que delincuentes buscaban robar el vehículo del futbolista, situación que no terminó llegando al desenlace esperado.

Dentro del vehículo solo iba el conductor del mismo, encargado de transportar a jugador por la ciudad desde su arribo a Cali. Días después de esto, al medio español Revelo, el ahora exjugador de los rojos, le contó detalles de lo sucedido.

“Fue una situación complicada y me llevé un susto muy grande, aunque yo no fuese en el coche. Ha tenido mucha repercusión. La primera noche estuve un poquito más nervioso, pero poco a poco he logrado relajarme”, dijo en primera instancia.

El jugador español no siguió en el América de Cali | Foto: Prensa América

Además, relató lo que vivió en dicha noche: “Yo estaba dentro de la ciudad deportiva, en el gimnasio, y se escucharon como tres disparos. Cuando vinieron a avisarme que le habían disparado a la parte de atrás de mi coche... me asusté. Aunque yo siempre iba en la parte de delante, al fin y al cabo es tu coche y te asustas”.

“No. Se marcharon. No sé muy bien cómo fue la historia, porque me quedé un poquito en shock. Sé que petaron en la ventanilla, que el conductor no abrió, que intentó acelerar y que el tipo (el asaltante) se puso nervioso. Eso es lo que pasó, supuestamente”, agregó a su relato aún confuso.

A la par de todo esto, contó que él y su familia corrieron con suerte, pues en otra circunstancia podrían haber sido víctimas fatales: “Te preocupas, porque mi hijo podría haber estado en el coche. Tiene dos años y, si hubiera ido detrás, no estaríamos hablando de un susto, sino de algo mucho más grave. Eso es lo que más valoro”.

Lo sucedido en Cali, a pesar de que no tuvo afectaciones para la salud de nadie, sí aceleró la salida del español del América. Lastimosamente, a pesar de sentirse a gusto en la capital del Valle del Cauca, por pedido de su familia, el talentoso volante dejó la escuadra escarlata.

Iago Falque tenía contrato con América hasta diciembre. | Foto: Colprensa

“Mi contrato se acababa en diciembre, pero seguramente hubiese renovado y continuado allí. Esa era mi idea y la de América. Lo pensé, lo valoré… y finalmente decidí que ante todo está la seguridad. Tocaba venirse”, afirmó sobre la drástica decisión.

Tras su salida de Colombia, de donde no quería irse y donde en su despedida aseguró haber sido el destino donde más había disfrutado jugar al fútbol, ahora está en el limbo, pues a sus 33 años aún no sabe si es hora del retiro o de buscar otra opción para seguir en el fútbol.

Iago Falque, exjugador de América de Cali. | Foto: Colprensa

“Tengo que valorar. Todo esto ha llegado en un momento complicado, cuando vuelvo de una fractura de tibia que me había tenido varios meses parado. Depende de si hay algo que realmente me ilusiona y si encuentro algo que me motive”, aseguró sobre una posible continuidad en el deporte.

Finalmente, los caminos tanto de la institución como de jugador quedaron separados desde hace un par de días.