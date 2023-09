Tabla de posiciones de la Liga Betplay: así quedó tras la fecha 9

Se podría decir que el principal ganador de la jornada fue Águilas Doradas, el cuadro dirigido por César Farías, pues su equipo venció 2-0 a Millonarios, el vigente campeón, que no ha podido tomar fuerza y anotar en condición de visitante. Hay dudas frente a lo que pueda hacer el embajador, sometido ante la efectividad del onceno antioqueño en una plaza muy difícil para los grandes.

Sin duda, la novena fracción de la Liga dejó múltiples emociones de principio a fin, sin olvidarnos de la lucha por no descender al Torneo, pues la tabla alterna de la permanencia se volvió a apretar y ha dejado mal parada a Once Caldas, que todavía no ha finalizado su tarea en esa cuestión.