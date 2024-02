Imer Machado causa discordia en el fútbol colombiano: Ramón Jesurún y Carlos Antonio Vélez, enfrentados

“No debe continuar. No es la persona competente, ha priorizado a sus amigos y esto no es de amigos, es de capacidad. Pero lamentablemente aquí todo es así. Si mira el Gobierno, son amiguistas. El hijo del DT Lorenzo trabaja con la Selección. Imer protege a sus amigos, que generalmente no son los mejores árbitros, y eso está llevando por mal cause este asunto. No puede quedarse ahí, Ramón, que es el responsable de moverlo, sabe en qué momento lo tendrá que hacer y tarde o temprano lo tendrá que sacar, antes de que esto vaya a mayores”, dijo el profesor Vélez.