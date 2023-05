‘Influencer’ anticiclismo acusa a Nairo Quintana de atacarlo en un restaurante: “Me quería pegar”

Los actos de intolerancia contra los ciclistas en carretera no son cosa solo de Colombia, sino de todo el mundo. Esta semana salieron a la luz en la prensa española una serie de videos en los que el influencer conocido como Ferrariman se burla de los accidentes sufridos por los ciclistas en carretera e incluso tiene una cuenta de pedalistas heridos en una de las puertas de su automóvil.

Xavi Caballol, nombre real del sujeto en cuestión, ha recibido miles de comentarios de repudio a sus publicaciones en las que ha llegado hasta a tirarles el carro encima a los deportistas que se encuentra por las vías de Andorra, país en el que reside y que varios ciclistas, entre ellos Nairo Quintana, han elegido como terreno de entrenamiento.

Ante toda la polémica que generó su contenido, Caballol publicó este domingo 7 de mayo un video en el que explica que todo se trata de “humor” y que no le desea el mal a nadie, aunque apunta que sí les tiene algo de rechazo a los ciclistas que se encuentra mientras maneja.

“A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra). Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad”, dice.

Ferrariman ha sido criticado por su presunto odio a los ciclistas. - Foto: Instagram @ferrariman888

Después de explicar las razones de su molestia, el influencer revela un supuesto episodio en el que fue agredido por ciclistas mientras departía en un restaurante.

En su relato menciona a tres ciclistas, pero solo saca a la luz el nombre de dos de ellos: el colombiano Nairo Quintana y el español Víctor de la Parte, quienes hicieron una gran amistad cuando ambos coincidieron como miembros del Movistar Team.

Nairo, de hecho, ha subido en varias ocasiones historias de Instagram entrenando al lado de De la Parte, corredor de 36 años que ahora mismo pertenece a la disciplina del equipo Team TotalEnergies.

De acuerdo con la versión de Caballol, “recientemente, ya hará un año, me encontraba comiendo en un restaurante de Andorra y se me presentan tres ciclistas profesionales, de los cuales unos eran Nairo Quintana y De la Parte. Vinieron porque les había acusado de doping y les metí alguna historia haciendo un poco de humor, se ve que no les gustó”.

Víctor de la Parte hablando con Nairo Quintana durante el Tour de Suiza 2018. - Foto: Getty Images

Ferrariman asegura que la supuesta discusión pudo pasar a mayores y se dio frente a varias personas. “Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”, añadió.

Caballol termina su video diciendo que llevó los acontecimientos ante un juez, pero las autoridades decidieron darle la razón a Nairo y De la Parte. “Hace poco me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”, declaró.

FerrariMan es un "influenciador" de Andorra que acosa ciclistas con su Ferrari. Acá cuenta que denunció a Nairo Quintana por supuestamente quererlo agredir en un restaurante, pero que la justicia dio la razón al colombiano. pic.twitter.com/CkI8GVTg4G — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 7, 2023

“Para esto están las redes sociales y yo todo esto lo denuncio con humor. Mi forma de expresarme es por medio del humor, por eso hay mucha gente que me sigue y me apoya porque está de acuerdo conmigo”, insisitó.

El video del influencer termina diciendo que la prensa española, entre ellos medios como Telecinco y Deportes Cuatro, han “sacado de contexto” los videos, “manipulando” sus publicaciones para hacerlo quedar mal ante el público.