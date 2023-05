Nairo Quintana firmó inesperado contrato para su futuro; no estaba en los planes

Lejos se ven las posibilidades de ver nuevamente a Nairo Quintana en el pelotón europeo, aunque día a día aparecen noticias sobre lo que podría ser su futuro deportivo, nada termina cuadrando en su favor. Apenas iniciando el mes de mayo y con el Giro de Italia a la vuelta de la esquina, ningún reporte nuevo parece aclarar si correrá o no en 2023.

El colombiano, a pesar de no tener certeza de qué le depara, no se queda quieto en sus pretensiones por buscar aliados para mantenerse en forma. Recientemente, se le ha visto entrenando en Europa a tope con ciclas de marca BMC, con quienes firmó contrato hace un par de meses y le han servido para preparar su vuelta.

Ahora, en la intención por seguir teniendo recursos para sostenerse en pie mientras llega una oferta de una escuadra, sumó a la compañía Colgas, empresa de gas colombiana que ahora será patrocinador suyo. El anunció lo dio a conocer el pasado 2 de mayo, en medio de un ‘live’ al que convocó en su cuenta de Instagram.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Si bien no es la firma de contrato esperada, sí genera emoción que el boyacense mantenga buenas relaciones de cara al futuro, pues la intención es que estas le permitan encontrar otras puertas que terminen en un equipo interesado a toda costa en tenerle para las carreras World Tour que restan del año.

A la par de estas novedades para su futuro, recientemente habló de manera sentida en un documental presentado por RCN y Teleantioquia. Allí contó algunos detalles de lo que espera sea su futuro, sin precisar cuál podría ser el equipo donde se desempeñe: “Hemos venido trabajando fuerte para seguir compitiendo, para seguir haciendo las cosas bien”.

Además, agradeciendo al país por el apoyo incondicional que le han tenido a pesar de las adversidades, les dijo: A todos los colombianos que me han dado su cariño y su amor, muchas gracias. Nairo tiene ganas, Nairo está bien, esperemos que haya Nairo para rato”. Además, cerró diciendo: “Muchas veces no he pedaleado por mí, sino por mi país”.

En las últimas horas, una nueva esperanza se ha abierto para el boyacense de cara a su futuro. De acuerdo con las últimas informaciones oficiales, el Trek Segafredo, equipo del World Tour, habría abierto una nueva vacante en su equipo al anunciar la salida de uno de sus hombres tras llegar a un acuerdo.

El último equipo de Pantano fue el Trek-Segafredo. - Foto: Getty Images

Se trata de Antonio Tiberi, quien no seguirá en la escuadra. Mediante un comunicado, el equipo anunció la salida del corredor: “Trek-Segafredo y Antonio Tiberi han acordado la rescisión de su contrato mediante mutuo acuerdo con efecto inmediato. Esto después de que las acciones del ciclista durante su suspensión no cumplieron con nuestros criterios para regresar a la competencia”.

Esta noticia se presenta como una oportunidad para que Nairo empiece contactos por medio de sus agentes para firmar.

Aunque la temporada ciclística ya está en curso, movimientos inesperados en los equipos del World Tour podrían darse, abriendo así la posibilidad a que Nairo salga beneficiado de esto. Si bien no es una información oficial, hay un equipo que acabaría con el contrato de uno de sus corredores y podría abrir la puerta al fichaje del colombiano.

El Bahrain Victorious sería la escuadra que estaría en busca de un corredor de élite, todo debido a que en los próximos días no se daría la renovación de italiano Jonathan Milan, quien según parece tendría ofertas del Trek Segafredo para hacer parte de ellos en lo que resta de 2023.