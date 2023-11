Insólito: restaurante de James Rodríguez, en el ‘ojo del huracán’ por plato que salió con gusano

“El restaurante estéticamente es bonito y su especialidad es la comida italiana, la atención del personal fue muy buena. Nosotros pedimos la “experiencia Arrogante”. Para los que no saben, la experiencia en un restaurante son pasos a pasos donde te sirven los platos más relevantes del restaurante ”, dijo inicialmente en un hilo en X, antes Twitter.

“Hasta que mi amigo se percató de que algo se estaba moviendo en la pizza y sí, era un gusano. Obviamente, la “experiencia” pasó de ser de 10 a 0. Yo soy una persona supertranquila, no hice show ni nada porque entiendo que todos cometemos errores. No me imagino si le pasara a una persona de más de 40 años o bien gomela”, comentó.