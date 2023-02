Iván Mejía criticó fuertemente al presidente de la Fifa y otro reconocido periodista lo apoyó

Este lunes 27 de febrero en París se llevó a cabo la ceremonia del premio The Best de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en la que se premia a los mejores futbolistas del año inmediatamente anterior. El evento se roba la mirada de los futboleros de todo el mundo, más aún cuando 2022 fue el año en el que el Mundial volvió a ganarlo una selección sudamericana como Argentina.

En medio de la ceremonia en la que se premió a Lionel Messi como mejor futbolista del mundo, a Emiliano Martínez como el mejor arquero y Lionel Scaloni como mejor entrenador, hubo otro gran protagonista que fue fuertemente criticado por uno de los periodistas deportivos más reconocidos de las últimas décadas en Colombia.

Se trata del reconocido Iván Mejía Álvarez, que aunque hace algunos años se retiró como periodista en ejercicio, utiliza su cuenta personal de Twitter para comentar todo lo que sucede en el mundo del deporte y en el fútbol colombiano. Este lunes, usó esta red social para comentar los premios The Best, pero especialmente para criticar al presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

Gianni Infantino le entregó el premio a Lionel Messi. - Foto: REUTERS

Y es que el vallecaucano afirmó que el presidente de la Fifa tiene un ego muy elevado y quería robarse todo el protagonismo de la entrega de premios que se llevó a cabo en la ciudad de París, en Francia. “No importa si es impopular, pero el ego de infantino es insoportable”, inició diciendo Iván Mejía.

Luego continuó el reconocido comentarista de fútbol su crítica hacia el directivo: “Abrió la ceremonia, entregó premios, las cámaras lo tenían que seguir. Es detestablemente antipático y fatuo. Ha convertido la Fifa en un culto a su vanidosa personalidad”, terminó diciendo el experiodista deportivo.

El comentario de Mejía generó mucha repercusión entre sus seguidores de Twitter, donde muchos lo apoyaron criticando a Infantino por los cambios que ha hecho en el fútbol y por las cosas negativas que ha traído al deporte desde que asumió la presidencia del ente rector del fútbol mundial.

Iván Mejía a pesar de su retiro del periodismo, es muy activo en sus redes sociales. - Foto: Foto: León Darío Peláez.

Sin embargo, uno de los comentarios sorprendió por tratarse de uno de los periodistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. Félix de Bedout compartió la opinión de Mejía y escribió: “Ni Blatter era tan pantallero, y era difícil superarlo”, refiriéndose al anterior presidente de la Fifa, el cual tuvo muchos escándalos por corrupción que lo hicieron alejarse de la presidencia de la organización que controla las competiciones futbolísticas en todo el planeta.

Lionel Messi se lleva un título más en su carrera

Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol con la que se proclamó campeón del Mundo en Qatar, recibió el premio The Best al mejor futbolista de 2022 en una gala organizada por la Fifa este lunes en París.

En las votaciones, Messi superó a su compañero francés en el París SG Kylian Mbappé y al delantero galo del Real Madrid Karim Benzema, que en diciembre había ganado el Balón de Oro, el prestigioso premio que entrega la revista ‘France Football’ al mejor jugador del año.

Siete premios The Best en el once ideal, dos en lo personal y siete Balones de Oro a lo largo de su exitosa carrera deportiva: Lionel Andrés Messi Cuccittini, el único futbolista capaz de lograrlo, demostrando año tras año desde su aparición por allá en 2004 que domina el fútbol a placer y que no es el deporte que práctica, es su deporte.

A sus 35 años, es la tercera ocasión que Messi gana este premio, después de 2009 y 2019, sucediendo en el palmarés al polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski.

Lionel Messi ganó su séptimo premio The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

Dos meses y medio después de conquistar el Mundial, el fútbol argentino ha sido protagonista en la gala celebrada por la Fifa, ya que el seleccionador Lionel Scaloni fue elegido el mejor técnico de 2022 y Emiliano ‘Dibu’ Martínez el mejor portero.

Admitiendo estar “muy nervioso”, Messi declaró en su discurso: “Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”.

“Quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros”, añadió.