Diferencias entre los premios The Best y el Balón de Oro; ¿cuál es más importante?

Este lunes, 27 de febrero, en París se llevó a cabo la ceremonia del premio The Best de la Federación Internacional de Fútbol Asociado -Fifa-, en la que se premia a los mejores futbolistas del año inmediatamente anterior. Por lo que es un evento que se roba la mirada de los futboleros de todo el mundo, más aún cuando el 2022 fue el año en el que el Mundial volvió a ganarlo una selección sudamericana como Argentina.

Y es que Lionel Messi se quedó una vez más con el premio del mejor jugador del mundo, un premio que ha estado acostumbrado a competir ante Cristiano Ronaldo. Lo que genera el eterno debate por saber quién es mejor, si el futbolista portugués o el argentino. Pero esta lucha, además de los campeonatos que disputan los futbolistas, se dio en dos eventos que generaron algo de confusión en muchos futboleros del planeta: el Balón de Oro y los premios The Best.

Lionel Messi ganó su séptimo premio The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

Históricamente, el Balón de Oro fue el premio que reconocía al mejor futbolista del mundo, aunque en un principio solamente se tenía en cuenta al mejor jugador de Europa. No obstante, hace algunos años, apareció el premio The Best de la Fifa, que ha generado confusiones y muchos no entienden las diferencias de cada premio y cuál es el más importante.

Todo cambió en 2016, año en el que la Fifa se separó de la revista especializada en fútbol, France Football, que entrega el Balón de Oro y se crearon los premios The Best. Desde ese momento, el Balón de Oro pasó a ser exclusivamente de la revista francesa, mientras que la Fifa empezó a entregar los premios The Best.

Aparte de los encargados en entregar los premios, existe otra diferencia importante que hace que muchas veces dos futbolistas diferentes sean los ganadores de este trofeo individual. El Balón de Oro se suele entregar al finalizar la temporada europea, es decir; se tiene en cuenta la temporada que arranca en agosto y termina en junio. Mientras que los premios The Best se entregan comenzando el año y tienen en cuenta a los mejores del año calendario inmediatamente anterior.

Cristiano Ronaldo y Pelé, en la ceremonia del Balón de Oro 2013. - Foto: ullstein bild via Getty Images

Las categorías del The Best también han marcado una diferencia con el histórico Balón de Oro. Ya que, mientras en el premio de la Fifa existen categorías como mejor jugador del mundo, también están la de mejor arquero del mundo y el mejor entrenador del año. Mientras que en el Balón de Oro se suele premiar al mejor futbolista (hombre y mujer) del mundo, además de un reconocimiento especial para el mejor jugador joven.

Benzema es el primer francés que gana el Balón de Oro desde el año 1998. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) - Foto: AFP

Y aunque muchos consideren que los premios The Best puedan ser más importantes, ya que los entrega el rector oficial de todas las competiciones de fútbol en el mundo, como es la Fifa, lo cierto es que la tradición que tiene el Balón de Oro hace que sean un premio muy respetado en el mundo y que todo futbolista sueña con tener.

Algo que también hay que tener en cuenta y que suelen afirmar muchos futbolistas y muchos hinchas, es que un premio individual no es tan importante cuando se trata de un juego colectivo como lo es el fútbol. El deporte más popular del mundo se caracteriza por ser un juego de conjunto, por lo que seguramente ningún jugador podría lograr algo grande sin la compañía de unos buenos compañeros. Por lo que siempre el título del equipo, será más importante que ser reconocido como el mejor jugador.

Lo realmente cierto es que en este momento de la historia, el mundo del fútbol tiene dos premios diferentes que reconocen al mejor futbolista del planeta. Por lo que cada persona podrá decidir a cuál de los dos le da más valor o si, por el contrario, reconoce a los dos con la misma importancia. Ya que muchas veces sucede que el ganador del Balón de Oro termina siendo el mismo del premio The Best.