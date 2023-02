El joven jugador del PSG no ocultó su alegría por el galardón que recibió su compañero.

Video | La cara de Mbappé tras el triunfo de Messi en The Best; así reaccionó el francés

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, fue reconocido este lunes en París con el premio The Best de la Fifa al mejor jugador de 2022, luego de coronarse campeón en el Mundial de Qatar 2022. Asimismo, fue incluido en el once ideal de la temporada.

El astro rosarino superó en las votaciones a su compañero de equipo en el PSG, Kylian Mbappé, y al delantero galo del Real Madrid, Karim Benzema, que en diciembre pasado había ganado el Balón de Oro, prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del año.

Lionel Messi ganó su tercer The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

A sus 35 años, es la tercera ocasión que el atacante gaucho gana este premio, después de 2009 y 2019, sucediendo en el palmarés al polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

“Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo y de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando. Thiago, Mateo y Ciro, los amo. Vayan a dormir ya”.

Messi y Mbappé en el PSG. - Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Lionel Messi, ganador de los premios The Best por el año 2022. - Foto: REUTERS

Ante el triunfo del argentino, Mbappé reaccionó rápidamente y le dio un afectuoso abrazo a su compañero, siendo el primero en felicitarlo por la obtención del galardón. Además, se mostró bastante contento.

La cara de alegría del joven delantero al momento de saludar a Messi se hizo viral en las diferentes redes sociales, donde muchos hinchas de la albiceleste reconocieron el gran gesto que tuvo el francés.

“Otro trofeo en casa. Muchas felicidades a Lionel Messi, eres The Best”, fue el mensaje que le dedicó Kylian al capitán del conjunto gaucho en su cuenta personal de Instagram, festejando también haber sido incluido en el once ideal.

Bien Mbappé contento por ver a Messi llevarse el premio al mejor del mundo, en el fondo todos son messistas.pic.twitter.com/Ywm51oRVYk — Kratos Culé (@KratosCule) February 27, 2023

El galo, de igual manera, se hizo tendencia en Twitter debido a que no se mostró tan contento con el reconocimiento que le dieron a Emiliano ‘Dibu’ Martínez como el mejor arquero del año.

Dos meses y medio después de conquistar el Mundial, el fútbol argentino fue el gran protagonista en la gala celebrada por la Fifa, ya que el seleccionador Lionel Scaloni fue elegido el mejor técnico de 2022 y la hinchada albiceleste recibió el premio a la mejor afición del mundo, producto del gran acompañamiento que tuvieron en Qatar.

A Mbappé no le gustó mucho el premio del 'Dibu'. - Foto: Twitter

'Dibu' Martínez y Lionel Scaloni dieron a Argentina dos premios The Best por la temporada 2022 - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

Así quedaron los premios The Best

Hombres

Mejor jugador: Lionel Messi (ARG)

Mejor entrenador: Lionel Scaloni (ARG)

Mejor arquero: Emiliano Martínez (ARG)

Premio Puskás al mejor gol: Marcin Oleksy (POL)

El once del año: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne; Modrić, Casemiro, Messi; Mbappé, Benzema, Haaland

Marcin Oleksy, ganador del Puskás 2022. - Foto: REUTERS

Seis de los once seleccionados estuvieron en la gala del premio The Best. - Foto: REUTERS

Alexia Putellas, mejor jugadora para los premios The Best del 2022. - Foto: REUTERS

Mujeres

Mejor jugadora: Alexia Putellas (ESP)

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (ING)

Mejor arquera: Mary Earps (ING)

El once del año: Endler; Bronze, Leon, Williamson, Renard; Walsh, Oberdorf, Kerr; Morgan, Mead, Putellas.