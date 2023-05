James, por fin, rompe el silencio y destapa si le hizo el ‘cajón’ a Queiroz en Colombia

La historia de Carlos Queiroz en la Selección Colombia fue más corta de lo esperado, pero dejó varias incógnitas debido a su estrepitosa salida. El protugués dejó la Tricolor luego de la goleada 6-1 ante Ecuador en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Pese a que solo dirigió ocho partidos oficiales, los directivos de la FCF tomaron la decisión de prescindir de los servicios del entrenador luso. Igualmente, en esa época se dijo que los jugadores, liderados por James Rodríguez, le hicieron el cajón para sacarlo.

Carlos Queiroz solo dirigió 8 partidos oficiales - Foto: León Darío Peláez

El cucuteño, tras más de dos años, rompió el silencio esta semana en Noticias RCN y habló por primera vez sobre la salida de Queiroz del combinado nacional, revelando algunos detalles de lo que vivieron en ese momento.

De acuerdo con el volante, el estratega no siguió en el equipo cafetero por decisión de los directivos y recalcó que nunca perderían un partido de esa envergadura para sacar a un técnico. Además, puntualizó que no le interesa mucho si no le creen.

“Es imposible que queramos perder 6-1 para sacar a alguien. Dije lo que es verdad, si no me quieren creer, es cosa de ustedes”, manifestó Rodríguez, que también se refirió a su polémico fichaje con el Al Rayyan.

La entrevista completa de James, que fue conducida por Andrea Guerrero y Eduardo Luis López, se transmitirá este miércoles 24 de mayo en la emisión central del reconocido informativo.

James Rodríguez habló por primera vez de Carlos Queiroz - Foto: Getty Images

El volante aclaró qué pasó en esa época - Foto: Everton FC via Getty Images

Cabe recordar que el portugués aseguró a finales del año pasado en el diario Marca que nunca presentó una solicitud de renuncia a su rol como entrenador de la Selección Colombia. Asimismo, se despachó en contra de Álvaro González Alzate, dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Mi salida de la Selección Colombia o ‘cajón’ fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el fútbol colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales”, precisó inicialmente en ese momento.

Luego, añadió: “En todo caso el señor González Alzate fue quien desapareció y dejo de tomar contacto con sus pares. Imagino que por este motivo no sabría que la sede en Bogotá estaba cerrada por cuestiones sanitarias, y que el staff estaba trabajando dentro de un hotel en Bogotá para tratar de evitar tomar contactos innecesarios que perjudicaran a la Selección”,

Carlos Queiroz arremetió contra González Alzate - Foto: León Darío Peláez

Álvaro González fue acusado por el técnico Carlos Queiroz de haberle “hecho el cajón” para sacarlo de la selección - Foto: León Darío Peláez

SEMANA contactó en esa época al dirigente para saber su opinión sobre lo declarado por Carlos Queiroz en el diario Marca y, a través de WhatsApp, contestó a este medio lo siguiente:

“Para nada. No vale la pena. Yo tengo todo muy claro sobre la verdad que yo conozco y es la misma que ya expresé. Nada de lo que él dice es cierto. Revisen los archivos de prensa de la época y verán que después de esos dos primeros partidos de la Eliminatoria contra Uruguay 0-3 y Ecuador 6-1, el señor Queiroz desapareció totalmente del espacio público del fútbol colombiano”.