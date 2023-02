¿James Rodríguez a la Kings League de Piqué? Ojo al rumor que desató furor mundial en redes sociales

Sin duda alguna, el formato creado por el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, la Kings League, ha sido un éxito rotundo en el mundo entero. Este torneo que reúne a leyendas del fútbol mundial con influenciadores, ha crecido en alto potencial, siendo patrocinado por grandes marcas y teniendo una gran audiencia en las distintas plataformas.

Contra todos los pronósticos, el formato de Piqué (239 M) superó, por más del doble, a la poderosa Premier League de Inglaterra (115 M), ubicándose en el puesto número uno del top 5.

En el tercer lugar se ubicó la Bundes Liga con un poco más de 48.000 vistas y en la cuarta casilla está LaLiga, torneo español que solo registró 35 millones de vistas en esa red social. La liga francesa cierra el ránking en la quinta posición.

Kings League. - Foto: Twitter Kings League InfoJobs (@KingsLeague).

Ahora bien, durante el desarrollo del torneo, que ha tenido grandes celebridades en cancha como Sergio ‘Kun’ Agüero, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Gabriel Cichero, entre otros, puede tener muchos más jugadores de alto calibre, tanto en cancha, como por fuera de ella. Esto teniendo en cuenta que equipos como ‘KuniSports’ y 1K, tienen como presidentes a Agüero y el exportero español, Íker Casillas.

Bajo este panorama, en las últimas horas, se ha generado un fuerte rumor con la presencia de una estrella de talla mundial. Se trata de James Rodríguez, jugador activo con el Olympiacos de Grecia, pero que ha estado en los últimos años, vinculado a las plataformas de Twitch y demás donde juegan estos influenciadores.

James se vio nuevamente muy participativo en la generación de juego. - Foto: Olympiacos FC

Según contó Juan Guarnizo, ‘streamer’ colombiano que hace parte del proyecto de Piqué, ya hubo una especie de primer acercamiento con James Rodríguez. “Simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera”, dijo Guarnizo en su perfil de Twitch.

Luego de ello, el influenciador contó que no ha habido muchos acercamientos con James, pero que en un futuro podrían pasar “cosillas”. “Aún no le he preguntado absolutamente nada, solo si estaba enterado de todo lo de la King’s League y dijo que sí había visto”.

¿Por qué llama tanto la atención la Kings League?

Aunque para muchos la Kings League no pasa de ser la transmisión de un partido entre futbolistas retirados e influenciadores; para otros, las reglas, que están en constante actualización, son las que hacen de este proyecto un éxito.

Antes de cada encuentro, los presidentes de cada club tienen la oportunidad de escoger un arma secreta que será utilizada en cualquier momento del partido.

Es así como, gracias al azar, los cotejos se tornan más emocionantes, pues estas cartas les dan la oportunidad de tener gol doble por un minuto, gol triple por un minuto, suspender a un rival por dos o cinco minutos, impedirle al portero rival utilizar las manos, ganar un penal a favor, robar la tarjeta al contrario o tener un comodín.

Otro de los aspectos que ha llevado a la cima a este formato es la participación directa de la audiencia, pues su protagonismo es clave en el desarrollo de cada encuentro; días antes de cada jornada, la Kings League propone votaciones en redes sociales para definir nuevas reglas y para implementarlas durante los cotejos, por lo que los usuarios de Twitch son claves en el desarrollo del torneo.

Kings League y Gerard Piqué. - Foto: Twitter Kings League InfoJobs (@KingsLeague)//Getty Images/Cesc Maymo

Por lo pronto, el colombiano James Rodríguez se encuentra pasando un gran momento a nivel futbolístico con su equipo Olympiacos. El 10 de la Selección Colombia ha recuperado la confianza en el terreno de juego y ha sido figura indiscutida en el equipo heleno.

Hasta el momento, James ha demostrado con creces porque merece estar en Europa, tanto así, que el equipo piensa en renovar su contrato, que en un comienzo se dio por solo seis meses, esto teniendo en cuenta que James venía varios meses quieto por no tener minutos en su pasado equipo, el Al Rayyan de Qatar.