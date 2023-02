Gerard Piqué ya no llora, ahora factura: Kings League rompe récord de vistas y deja en el camino a las ligas de Europa

Mucho se ha hablado de Gerard Pique y el futuro de la Kings League, nuevo formato creado por el exdefensa del Barcelona y en el cual vincula a leyendas retiradas, algunos futbolistas activos y a celebridades e influenciadores muy activos en Twitch que le han ayudado al exfutbolista a potenciar, mucho más, su negocio.

Frente al nuevo reto que significaba para Piqué emprender este nuevo negocio, el ex de Shakira nunca se vio disminuido por las críticas que recibió de muchos sectores, incluso desde los directivos de la LaLiga, torneo de fútbol profesional de España, que compararon este nuevo formato con un circo.

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no”, dijo Javier Tebas, presidente del torneo oficial español, cuando el negocio de Piqué apenas comenzaba a rodar.

Gerard Piqué logró reunir en este formato a leyendas retiradas y a influenciadores y youtubers reconocidos. - Foto: Twitter Kings League InfoJobs (@KingsLeague)//Getty Images/Cesc Maymo

Desde entonces, el campeón del mundo con su selección en Sudáfrica 2010 adoptó el calificativo de circo para potencializar mucho más su idea y ahora, cada vez que va a compartir información sobre los resultados y cómo marcha en algunas plataformas, lo utiliza, de forma sarcástica, para comunicar los excelentes números que ha logrado.

El más reciente mensaje compartido por el perfil oficial de la Kings League mostró el nivel de audiencia que tuvieron las principales ligas de fútbol de Europa durante enero en la red social TikTok. Contra todos los pronósticos, el formato de Piqué (239 M) superó, por más del doble, a la poderosa Premier League de Inglaterra (115 M), ubicándose en el puesto número uno del top 5.

En el tercer lugar se ubicó la Bundes Liga con un poco más de 48.000 vistas y en la cuarta casilla está LaLiga, torneo español que solo registró 35 millones de vistas en esa red social. La liga francesa cierra el ránking en la quinta posición.

Obviamente, estos resultados para Piqué son dignos de mostrar y sacar pecho, por lo que no dudó en repostear el mensaje de la Kings League acompañado de un corto, pero contundente dardo, enviado a los directivos de LaLiga: “Un circo”, firmó el exdefensa del Barcelona español.

🤯 ¡De locos! El primer mes de liga ha sido ESPECTACULAR. ¡Gracias a todos!



🙌 Esto no ha hecho más que empezar.



via @DeporFinanzas pic.twitter.com/YCgMnUng4U — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 6, 2023

¿Cuánto se gana en Kings League por partido?

Contrario a lo que sucede en el ámbito profesional, donde los fichajes de las grandes figuras son por cifras exorbitantes, la Kings League es mucho más austera y entiende que los futbolistas retirados, los amateurs y los streamers que participan obtienen millonarios ingresos no por participar de este torneo, sino por los contratos publicitarios y todo lo que se teje a su alrededor.

Gerard Piqué y el Kun Agüero, ambos, exfutbolistas del Barcelona y ahora protagonistas de la Kings League. - Foto: Getty / Montaje Semana

Por eso es que, según el portal económico Bussines Insider, el salario de quienes apoyaron a Piqué no son ni la sombra de lo que se ve en la esfera profesional. El medio señala que, por cada partido, los participantes reciben 70 euros, un poco más de 350.000 pesos colombianos al cambio actual.

El medio asegura que la compañía Kosmos, propiedad de Gerard Piqué y la cual se especializa en la producción de eventos deportivos y en la generación de nuevas audiencias, tiene un contrato con cada uno de los deportistas y les cancela el dinero por cada encuentro disputado.

¿Por qué llama tanto la atención la Kings League?

Aunque para muchos la Kings League no pasa de ser la transmisión de un partido entre futbolistas retirados e influenciadores; para otros, las reglas, que están en constante actualización, son las que hacen de este proyecto un éxito.

Antes de cada encuentro, los presidentes de cada club tienen la oportunidad de escoger un arma secreta que será utilizada en cualquier momento del partido.

Gerard Piqué lanzó el proyecto de la 'Kings League' justo después de haberse retirado oficialmente del FC Barcelona. - Foto: Captura Twitch Kings League

Es así como, gracias al azar, los cotejos se tornan más emocionantes, pues estas cartas les dan la oportunidad de tener gol doble por un minuto, gol triple por un minuto, suspender a un rival por dos o cinco minutos, impedirle al portero rival utilizar las manos, ganar un penal a favor, robar la tarjeta al contrario o tener un comodín.

Otro de los aspectos que ha llevado a la cima a este formato es la participación directa de la audiencia, pues su protagonismo es clave en el desarrollo de cada encuentro; días antes de cada jornada, la Kings League propone votaciones en redes sociales para definir nuevas reglas y para implementarlas durante los cotejos, por lo que los usuarios de Twitch son claves en el desarrollo del torneo.