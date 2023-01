¿Cuánto gana un jugador de la Kings League? Revelan el monto obtenido por competir en el torneo

En una entrevista para un podcast, el jugador del equipo 1K, Marc Pluvins, reveló detalles del dinero que ganan los deportistas de los 12 clubes de la Kings League.

La Kings League se ha vuelto en un fenómeno internacional. Este proyecto fue liderado por el exfutbolista Gerard Piqué y por algunos streamers y deportistas. El sistema consiste en una competición de fútbol sala, la cual tiene fechas cada fin de semana y los partidos se juegan en Barcelona.

Un partido de la Kings League. - Foto: Twitter Kings League InfoJobs (@KingsLeague).

Lo llamativo es que los clubes cuentan con exjugadores, streamers y personas del común en sus plantillas. Además, las reglas estipuladas son diferentes a las convencionales, por lo que en cada jornada cada equipo tiene una carta especial que cambia algún aspecto del encuentro. En caso de empate, se juega una tanda de penales con un sistema diferente.

En una entrevista para el podcast ‘Free Talks’ de Force, Marc Pluvins, uno de los jugadores de 1K, el conjunto de Íker Casillas, ha revelado el dinero que gana un futbolista de la Kings League. “He visto por TikTok que algún iluminado dice ‘los jugadores de la Kings League cobra 1.200 euros al mes’. Todos cobran lo mismo. Cada partido son 75 euros y si llegamos a cuarto de final, o sea, cuartos, semis y final, son 100 euros”.

El Camp Nou será la sede de la ronda final de la Kings League. - Foto: AP

La última noticia confirmada por la Kings League fue que la ronda final de la primera edición del certamen se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de Barcelona, por lo que los hinchas podrás ver los partidos decisivos, llamados el Final Four. Las entradas salieron a la venta y se han superado las 35 mil entradas.

Gerard Piqué estuvo en su antigua casa, ¿por qué?

En un video viral publicado por el youtuber Didac Ribot, se ve el momento en el que Gerard Piqué saca unas maletas de la casa donde vivió con Shakira. También hay presencia de la Policía. En el domicilio donde vivieron la cantante barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, fue el escenario de otro capítulo de la mediática ruptura de ambos. En medio de personas y paparazis, se vio cuando al español le sacaron unas maletas del interior de la casa hacia su vehículo.

En el video se ve que Piqué llega al sitio en su camioneta negra, debido a que ese día era la celebración de su hijo Milán, quien cumplió 10 años el pasado 22 de enero. Al momento de arribar, el catalán espera a que llegue la Policía, mientras se encuentra rodeado de algunos fanáticos que quieren presenciar la situación. En un punto de los hechos, hay dos mujeres que salen de la casa con dos maletas, para entregárselas a él. Sin embargo, Piqué no sale del auto y solamente abre el baúl para que las guarden ahí.

Gerard Piqué esperando que llegara la Policía y le llevaran dos maletas de su antigua casa. - Foto: Captura de pantalla del video de YouTube: Didac Ribot

Cabe resaltar que en el video, el youtuber y un compañero se hicieron pasar como funcionarios de logística. Lo que parecía ser una broma con las personas que estaban allí, resultó en otro momento polémico. En el video se muestra como ambos acompañan a una mujer que iba rumbo a la casa, quien está tapada de la cabeza hasta las rodillas, para que no sea vista ni reconocida por el público.

La llegada de la Policía al domicilio. - Foto: Captura de pantalla del video de YouTube: Didac Ribot

La mujer no se quita el velo en ningún momento y no habla, por lo que su identidad es desconocida. Su ingreso se dio por otra puerta diferente a la principal del domicilio vecino. Las personas alrededor sospecharon que se tratara de dos posibles personas: Shakira o Clara Chía. Quienes pensaron que era Chía, no dudaron en dar comentarios polémicos, tales como “Es lo que se merece” y “tiene que dar la cara”.

El youtuber Didac Ribot y su compañero escoltando a la mujer no identificada. - Foto: Captura de pantalla del video de YouTube: Didac Ribot

Las maletas que se llevó Piqué no son confirmadas de él, debido a que el exjugador no reveló detalles. Aunque el suceso fue curioso para el público. Hay que recordar que Montserrat Bernabéu, madre de Piqué y exsuegra de Shakira eran vecinos de ellos cuando eran pareja, por lo que el presidente de la Kings League frecuenta el lugar. Por último, se confirmó que él estuvo allí por el cumpleaños de su hijo, debido a que las mismas mujeres que llevaron las maletas llevaron una caja con un pastel a la casa del lado.

Recientemente, Bernabéu estuvo implicada en otra situación polémica. Un video de hace varios años salió a la luz. En este están Shakira, Piqué y Bernabéu hablando. En un momento, el jugador se separa y deja a ambas conversando. No se sabe de qué estaban hablando, pero la madre le quita la mirada a la cantante y le hace el gesto de silencio con la mano. Esta situación causó alboroto en las redes sociales, quienes la tildaron de irrespetuosa.