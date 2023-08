James Rodríguez, a rezar: el ‘10′ enfrenta duro momento que puede impactar su futuro en Sao Paulo

San Lorenzo vs. Sao Paulo - Copa Sudamericana 2023 | Foto: Getty Images

Sin los cracks

Sin poder contar con sus flamantes fichajes, Lucas Moura y James Rodríguez, que no fueron inscritos para esta fase de la Sudamericana, el cuerpo técnico dispondrá de una de sus bazas, el volante uruguayo Gabriel Neves, recuperado de una fractura en una costilla y que debe entrar en el lugar de Alisson.

El entrenador saopaulino admitió que hay preocupación por el momento que atraviesa el equipo: “ Es natural que preocupe, pero no podemos crear un ambiente en el que todo sea negativo y cuestionado. En el vestuario buscaré calmar y motivar el equipo para no perder todo lo que fue construido ”, dijo.

Si no clasifican, además de posiblemente poner en duda la continuidad de Dorival, las cuentas de Sao Paulo se verán impactadas luego del esfuerzo económico para los dos fichajes hechos en las últimas semanas.

San Lorenzo, confiado

Para defender la corta ventaja, el técnico Rubén Darío Insúa ensayó el mismo once que derrotó en casa al Sao Paulo con la única entrada del veterano volante colombiano Carlos Sánchez en lugar de Gonzalo Maroni, de perfil más ofensivo.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Carlos Sánchez ahora juega en Argentina para San Lorenzo | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los tres refuerzos del equipo anunciados recientemente, Carlos Auzqui, Federico Girotti y Gastón Ramírez, no están inscritos en el torneo y no podrán jugar. “Es un equipo que hizo una Sudamericana muy buena, no había perdido hasta la semana pasada. Tienen una gran plantilla y eliminaron al Palmeiras en la Copa de Brasil. Sabemos que para pasar de fase tenemos que tener respuestas (...) y los enfrentaremos de la misma manera como hicimos el jueves en casa”, comentó el entrenador del Ciclón.