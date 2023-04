James Rodríguez da pistas: medio europeo revela en qué país está viviendo tras su salida de Grecia

Mientras en Sudamérica crecen los rumores sobre la negociación con Botagofo, James Rodríguez continúa en Europa disfrutando de lo que ha cosechado merecidamente a lo largo de su carrera.

Después de abandonar El Pireo, donde las cosas no terminaron como esperaba, el colombiano se dirigió de regreso a la ciudad de Madrid, esa donde vivió sus mejores años y de la que no se ha querido desprender a pesar de tantos años deambulando por diferentes países como Alemania, Inglaterra, Catar y Grecia.

De acuerdo con información del diario Marca, “el futbolista colombiano se ha instalado en su casa de Madrid para seguir entrenando de cara a la próxima temporada”, aun sin tener conocimiento de lo que el destino le puede deparar.

James ha manifestado públicamente que la capital de España es el lugar donde mejor lo han tratado, aun cuando allí empezó a ver el debacle de su carrera cuando Zinedine Zidane, entonces técnico del Real Madrid, lo condenó al banquillo al no sentir que estaba en condiciones de ser pieza importante para la zona de volantes.

El ‘10′ abandonó la ciudad, pero nunca se fue de ella, pues todavía tiene entre sus propiedades una casa de campo en la que puede pasar vacaciones alejado de los medios de comunicación, acompañado de amigos y de su hijo Samuel, que se ha convertido en una auténtica motivación para seguir soñando con recuperar aquel nivel que lo llevó a alcanzar los 80 millones de euros en el mercado.

James Rodríguez, sonriente mientras espera una decisión sobre su futuro. - Foto: Instagram @jamesrodriguez10

El medio español puntualiza que el ‘10′ no ha tomado este viaje a Madrid como unas vacaciones, sino que se entrena a fondo para mantenerse en forma de cara a elegir alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa, o directamente ser llamado por la Selección Colombia para los amistosos de junio.

“A James, de hecho, se le ha visto entrenando duro en la Casa de Campo de Madrid para no perder la forma. Se le ve fino y dispuesto a seguir con su carrera”, indica el Marca.

La presencia de James en Madrid es tomada por la prensa española como una declaración de intenciones, que se ajusta a la prioridad por la que el colombiano ha empezado a trabajar desde su salida de Olympiacos. Ahora mismo solo tiene en mente continuar en Europa, razón por la que la oferta de Botafogo tiene un puesto todavía muy lejano entre sus verdaderas posibilidades.

James Rodríguez ha sido cazado por la prensa española. - Foto: Europa Press via Getty Images

Madrid, como su casa

Hay que recordar que hace unos meses el propio James Rodríguez revelo que, con el único objetivo de continuar en España, estuvo a nada de aceptar una oferta del Atlético de Madrid, que se cayó por decisión del presidente Florentino Pérez.

“Yo no me quise quedar en Bayern porque tenía la opción del Atlético. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo (Samuel), fue una opción más bien personal. Decidí estar más cerca de mi hijo. Estaba todo listo y ahí fue cuando el presidente (Florentino Pérez) no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, afirmó el volante en una de sus últimas transmisiones de Twitch.

James Rodríguez, jugador colombiano que se encuentra sin contrato - Foto: picture alliance via Getty Image

Aunque James guardaba un profundo respeto por la afición merengue, sabía que la única opción de seguir en esa ciudad era yendo al rival, pues Zidane ya le había sentenciado que no lo iba a tener en cuenta. “Para mí fue algo increíble porque yo lo veía jugar a él. Después lo tuve como entrenador y fue algo único estar ahí con él. Es una persona tranquila, había veces que entrenábamos, faltaba uno y se ponía a jugar con nosotros. No le quitaba el balón nadie

“Jugué en muchos sitios, soy un privilegiado de haber jugado en equipos grandes, en el más grande de Portugal, en el más grande de todo el mundo, en el más grande de Alemania y ahora estoy en el más grande de Grecia. Gracias a Dios he estado en equipos buenos”, decía justo después de su aterrizaje en Olympiacos, donde logró recuperar algo de ese nivel por el que fue reconocido en Europa y el mundo.