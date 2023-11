James Rodríguez padecería el primer descenso en su carrera: São Paulo en alerta máxima

Sin embargo, el colombiano tampoco ha atravesado sus mejores momentos desde que llegó al equipo paulista, ya que no ha logrado destacar de la mejor manera y por ello ha recibido fuertes críticas, pese a las grandes actuaciones que ha tenido últimamente con la Selección Colombia.

El colombiano no estará en el próximo juego. | Foto: Getty Images

La situación de James y su equipo no es la mejor, algo que se refleja en la tabla de posiciones del Brasileirão 2023, donde el conjunto ‘carioca’ no ha tenido su mejor desempeño y se encuentra en una difícil posición, lo que podría dejar una marca negativa para la carrera del colombiano.

Con tan solo tres jornadas para que se acabe el campeonato, el conjunto dirigido por Dorival Junior está ubicado en la posición numero 10 con 47 unidades, a tan solo seis puntos de la casilla del descenso, por lo que se encuentra en gran riesgo de descender si no tiene un buen remate de temporada, algo que claramente no está ocurriendo si se tiene en cuenta que hace tres partidos no gana.