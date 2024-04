Javier Mascherano habla en SEMANA: Real Madrid vs. Barcelona, Luis Díaz y si Messi irá o no a los Olímpicos

J.M.: Es muy difícil, porque obviamente a mitad de semana se te va un objetivo que tenías de quizás llegar un poco más lejos, de meterte en una semifinal, a dos partidos de jugar una final de Champions. Pero bueno, esto es lo que tienen estos equipos es decir, jugar en el Barcelona significa que hay que levantarse rápido y que no no hay tiempo para lamentarse.

J.M.: La verdad que me sorprendió en su momento. Después, él tendrá sus razones. Es una lástima en mi opinión porque creo que más allá de que obviamente todo el mundo quiere que el Barcelona pelee todos los títulos posibles o todos los que tiene que jugar, el equipo no está en un momento fácil para ser entrenador y él llegó y a mi manera de ver, lo ha hecho muy bien. Ganando una liga, promoviendo mucha gente joven al primer equipo y lo que se pensaba -creo- era que podía llegar a ser un proyecto a largo plazo y empezar a ver todos estos chicos jóvenes que están dando sus primeros pasos en el Barça, seguir haciéndolo con Xavi de la mano. Es una lástima que se corte todo ese proceso.

J.M.: Es difícil porque, además, uno no está en el día a día, la verdad que no te lo podría decir. El Barcelona es un club muy especial. Se tienen que quedar muchas cosas para ser entrenador del Barcelona, no es simplemente elegir un nombre, sino que debe tener un determinado estilo, que sea compatible con el del club, seguramente me imagino que seguirán por esta línea de querer seguir promoviendo gente joven y, además, hay que ganar. Entonces, todo eso termina siendo bastante complejo.