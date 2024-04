Barcelona implosiona: Araújo y Gündogan citan ‘pelea’ por la eliminación de Champions League

Si bien no se puede negar la capacidad de los franceses para lograr cambiar la suerte de la serie, hubo situaciones puntuales entre los culés que también pudieron haber incidido; una de ellas, la expulsión del uruguayo, Ronald Araújo, que dejó a los suyos sin uno desde el minuto 29 del partido.

Dicha acción para muchos fue determinante y dejó expuesto al zaguero, a tal punto que lo señalaron como responsable de la eliminación de Barcelona. En defensa, el charrúa dijo: “Responsable no me siento. Condiciona el partido, más cuando tu equipo se queda con diez. Pero hay muchas cosas en el contexto del partido, además de esa expulsión”.

Además de esto, consideró que el trabajo del último tiempo, donde se ha ganado un lugar de respeto entre la plantilla, es lo que hace que hoy en día no sea juzgado por la afición: “Estoy de verdad agradecido a la afición, que gritaba mi nombre cuando me echaron. El culé de verdad siempre me ha apoyado”.