PSG tomó revancha: devolvió la histórica ‘Remontada’ al Barcelona en Champions League

En una serie que parecía manejada con tranquilidad por el Barcelona, la calidad individual de los talentos del PSG emergió para que se diera la remontada en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El juego ganador en el Parque de los Príncipes por parte de los catalanes, de nada sirvió ahora en su feudo, donde terminaron perdiendo.

Un resultado de 1-4 en el compromiso decisivo, terminó dejando a los parisinos con marcador global de 4-6 y el paso asegurado a los cuatro mejores del torneo. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, exjugador del Barcelona, tomaron revancha de las críticas recibidas en su paso por España.

PSG's Vitinha celebrates after scoring his side's 2nd goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Barcelona and Paris Saint-Germain at the Olimpic Lluis Companys stadium in Barcelona, Spain, Tuesday, April 16, 2024. (AP Photo/Joan Monfort) | Foto: AP

El equipo francés, que llegaba al estadio Olímpico de Barcelona con la desventaja del 2-3 en contra cosechado en la ida, supo aprovechar la superioridad numérica que le dio la expulsión de Ronald Araujo (29).

El Barça acusó la falta de su crucial defensor en un partido en el que también fue expulsado el técnico azulgrana Xavi Hernández (56), a cuyo equipo ya sólo le queda luchar por sus remotas posibilidades en la Liga española para salvar la temporada.

Los catalanes empezaron sufriendo ante un PSG que salió desatado a buscar el gol que necesitaba para igualar la eliminatoria.

Asfixiado por el equipo francés, el Barça intentaba escapar por las bandas con balones largos y en su primera llegada al área contraria encontró el gol.

Lamine Yamal llegó hasta la línea de fondo para meter un balón con el exterior que Raphinha empujó al fondo de la portería francesa (12).

Al gol siguieron los mejores momentos azulgranas, aunque Mbappé estuvo a punto de empatar un disparo a bocajarro que sacó Marc-André Ter Stegen (28).

Al minuto siguiente, llegó la expulsión de Araújo por derribar a Bradley Barcola al borde del área (29), que, en un doble golpe, obligó a Xavi a retirar a Lamine Yamal para meter al defensa Iñigo Martínez (34).

Barcelona's Lamine Jamal, left, runs with the ball past PSG's Nuno Mendes during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Barcelona and Paris Saint-Germain at the Olimpic Lluis Companys stadium in Barcelona, Spain, Tuesday, April 16, 2024. (AP Photo/Emilio Morenatti) | Foto: AP

En sus escasos minutos sobre el terreno de juego, Yamal había vuelto a ser el hombre más desequilibrante de su equipo.

Con uno menos, el Barcelona dio un paso atrás y buscó la salida al contraataque con la velocidad de Raphinha por la banda o con balones largos a Robert Lewandowski.

El PSG empezó a vivir en el campo del Barcelona y cerca del descanso Barcola desbordó por la izquierda par poner un balón en el otro palo donde Dembélé hizo el 1-1 (40).

El ‘mosquito’ volvió a ser uno de los mejores hombres de su equipo.

Achraf Hakimi pudo ampliar la renta del PSG en un disparo raso que sacó Ter Stegen (49), pero el 2-1 llegó en un disparo desde la frontal de Vitinha (54).

El equipo azulgrana no pensaba en rendirse, pero Joao Cancelo derribó Dembélé en el área provocando un penal que se encargó de transformar Mbappé (61).

El delantero francés, al que muchos sitúan en el Real Madrid la próxima temporada, estuvo bastante más activo este martes, tras su práctica desaparición en la ida.

Barcelona's Ilkay Gundogan, right, runs with the ball past PSG's Warren Zaire-Emery, left, during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Barcelona and Paris Saint-Germain at the Olimpic Lluis Companys stadium in Barcelona, Spain, Tuesday, April 16, 2024. (AP Photo/Emilio Morenatti) | Foto: AP

El tanto daba la vuelta a la eliminatoria obligando al Barça a abandonar cualquier precaución frente a un PSG que se vino atrás, temiendo una gol del Barça, tal vez embrujado por los fantasmas de la famosa remontada azulgrana de 2017 con la que hoy acabaron.

Lewandowski obligó a lucirse a Gianluigi Donnarumma (73) y luego llegó Marquinhos para evitar el tiro de Ferran Torres que había recogido el rechace (73).

Con el Barça volcado sobre la portería contraria, los azulgranas apenas pudieron contrarrestar una arrancada francesa que culminó Mbappé (89) para sentenciar la eliminatoria.