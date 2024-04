Barcelona vs. PSG: hora y dónde ver en vivo la esperada revancha por Champions League

Para los azulgranas es una cita con la historia luego de años difíciles en los que incluso han tenido que conformarse con disputar las fases eliminatorias de la Europa League. Aunque l transición tras la salida de Lionel Messi no ha sido fácil, ya dio como resultado el título de la liga española en la temporada anterior y una eventual clasificación a ‘semis’ que sería el momento cúspide en la carrera de Xavi Hernández como técnico.

Cabe recordar que el Camp Nou no se puede utilizar por las remodelaciones que se le vienen haciendo desde mediados del año pasado, razón por la cual el compromiso se disputará en el Olímpico de Montjuic.

Xavi no ve claro que ya tengan un pie en la próxima ronda, a pesar del resultado positivo que consiguieron en el Parque de los Príncipes. “Visualizo un partido muy parecido al de la ida, con un PSG que no especulará e irá a apretar. Tenemos que mostrar mucha personalidad para pasar a semifinales. Jugamos frente a uno de los mejores equipos del mundo y uno de los mejores entrenadores del mundo, pero nosotros somos un equipo que no especula ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido”, lanzó.