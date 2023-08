Juan Fernando Quintero está listo para jugar en su nuevo equipo: “Nadie me llamó de River”

El destacado mediocampista de la Selección Colombia y ex River Plate, estuvo en el centro de la atención debido a su sorpresiva salida del Junior de Barranquilla, luego de no haber tenido el protagonismo que se esperaba por parte del jugador de 30 años, quien llegó a territorio colombiano como uno de los grandes fichajes para la temporada pasada, sin embargo, estuvo presente en tan solo siete partidos en los que pudo anotar un gol.

Luego de su corto paso por el fútbol colombiano, ‘JuanFer’ se encontraba en busca de una nueva oportunidad que le permitiera volver a su mejor rendimiento deportivo con el objetivo de hacer parte de la Selección Colombia y ser una destacada figura en el plantel que le abriera las puertas. Durante varias semanas se estuvo rumorando ante un posible retorno al club con el que levantó una Copa Libertadores, pero según reveló el colombiano nunca hubo un contacto cercano con el conjunto millonario.

Quintero entrena a la espera de recibir el alta médica | Foto: Oficial @juniorclubsa

Luego de varios días sin equipo, Quintero definió su futuro y aunque estará jugando en Argentina, no lo hará con su anterior club, ahora estará vistiendo la camiseta de Racing y a su arribo a Ezeiza, se mostró feliz por ser el nuevo refuerzo de la Academia.

En principio, Juan Fernando Quintero mencionó que tras conocer el proyecto deportivo que tiene su nuevo club se vio tentado a estar en el mismo debido a que lo tendrían en cuenta, “Muy contento. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador y estoy convencido del proyecto. Motivado por lo que viene”, dijo el futbolista en declaraciones al canal TyC Sports.

Quintero no logró ser la figura destacada del Junior, como lo esperaban sus hinchas. | Foto: Dimayor

Así mismo, ante el cuestionamiento del periodista sobre que sería extraño ver al jugador con una camiseta diferente a la rojiblanca, Quintero añadió que, “ya nos iremos acostumbrando”. Además, le envió un mensaje al equipo que le permitió estar en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. “A River desearle lo mejor, pero esto ya es otra etapa en mi vida.”

“El entrenador me planteó su proyecto y me dijo como iba a encajar en el juego de él. La verdad que me motivo y aquí estoy muy contento”, comentó JuanFer, quien reiteró que fue una decisión complicada de tomar, “Fue difícil, todos sabemos lo que viví y fue una etapa muy bonita, pero ahora estoy disfrutando de otra. Agradecido con Racing por la oportunidad”. Posteriormente, reveló si tuvo en algún momento contacto con alguien de River para una posible llegada al equipo, “Nunca hablé con nadie de River, estoy enfocado con lo que es Racing”.

Juan Fernando Quintero debutó en Junior enfrentando al equipo "de sus amores". Foto: Win Sports. | Foto: Foto: Win Sports.

Finalmente, Quintero manifestó que se encuentra bien físicamente y espera poder estar lo más pronto bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Fernando Gago. “Yo estoy preparado, obviamente hice la pretemporada con Junior, lo hice todo y me he mantenido, así que espero estar lo más rápido posible”.

🗣️ Juanfer Quintero, nuevo refuerzo de Racing: "FUE UNA DECISIÓN MUY DIFÍCIL DE TOMAR"



El colombiano llegó a la Argentina para ser presentado en la Academia y se refirió a su pasado en River: "Fue una etapa muy bonita, pero ahora estoy disfrutando de otra". pic.twitter.com/blLF24rLWk — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2023

la millonada que se ganó Juan Fernando Quintero tras su paso por Junior

Tras haber disputado un solo semestre con el cuadro tiburón y ser uno de los fichajes más caros de la historia del balompié nacional, Quintero decidió dar un paso al costado por diferencias con su técnico, Hernán Darío Gómez, quien hoy se encuentra en la cuerda floja.

El 10 habló en con SEMANA y destapó detalles exclusivos de lo que sintió al tener que irse de Junior. “En lo personal venía bien, pero el equipo no estaba muy bien y surgió una situación particular en medio de la pretemporada. Todos saben lo que pasó con mi situación, creo que se agrandó un poco más”, declaró.

Quintero y el 'Bolillo' durante un entrenamiento de Junior. | Foto: Instagram @JuniorClubSA

Además de ello, según se reveló desde la interna, el Bolillo sentó a Juanfer en un par de amistosos y le dijo que lo pensaba llevar de a poco, hecho que no gustó nada al jugador. “Me tildaron de muchas cosas. Por encima del Junior no está nadie y por el Junior uno tiene que respetar las decisiones. El día en que uno no se siente bien, pues hay que tomarlas. Así me manejo yo, soy una persona muy respetuosa, no me meto en problemas y lo que trato es evitarlos”, dijo.

No obstante, Quintero no es muy bien recordado por la afición de Junior, pues muchos aseguraron que fue a la ciudad a ‘robar’ y ganar un dineral que no se había visto con ningún otro fichaje.

Bajo este panorama, en las últimas horas se conoció cuánto ganaba el volante antioqueño. Según RCN, Quintero se llevó una suma de 6.000 millones de pesos, cifra que ha enardecido más a la afición, pues dicho dinero no fue justificado dentro de la cancha debido a su ausencia.