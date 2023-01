Jugador de Millonarios muestra avidez de títulos: “quedar campeón tanto de Liga como de Libertadores”

La Liga BetPlay 2023-I inició hace un par de semanas con varios juegos, pero solo hasta la fecha 2 uno de los candidatos al título pudo estrenarse. El Millonarios, de Alberto Gamero, que sueña con la estrella en 2023, se ha preparado con creces para lograr el gran objetivo, contratando jugadores puntuales, pero que le den el salto de calidad que le ha faltado a la plantilla para coronarse como el mejor en alguno de los dos torneos.

La nómina de Millonarios para este 2023. - Foto: @MillosFCOficial

Jorge Arias, Daniel Giraldo y Leonardo Castro, como el delantero goleador, que anhelaban desde hace varias campañas, terminaron vistiéndose de azul. Precisamente, sobre los dos últimos, cabe resaltar que tuvieron un gran estreno ante Deportivo Pereira en el 2-3 en condición de visitante a favor de los azules, anotaciones precisamente del volante que cumple su segundo ciclo con la institución embajadora, además del doblete que obtuvo el vigente botín de oro del Fútbol Profesional Colombiano en la que fue su casa durante el año anterior.

Tras haber tenido un estreno más que destacado, Castro dio una de sus primeras entrevistas a medios de comunicación. Este lunes, en conversación con Caracol Radio, señaló que “debutar así es muy bonito para uno como delantero. Creo que se había trabajado para esto y la verdad no me esperaba marcar un doblete”. A la par de esto, se refirió a las críticas que recibió por no celebrar sus anotaciones: “Fue importante hacerlo en casa, donde salí como jugador profesional, el equipo de mis amores, del que soy hincha. Es algo muy especial. Ahí pedí disculpas, unos lo tomaron bien y otros mal, pero eso hace parte del fútbol”.

Por otra parte, conociendo de sus capacidades, apuntó a un número alto de goles para el primer semestre: “Hay que trabajar. En este momento me estoy adaptando a mis compañeros. Es un equipo que genera demasiado gol y la verdad poco a poco me he ido adaptando, conociendo los movimientos que quieren que yo haga para el momento de filtrar un balón. Esto apenas está comenzando y esperamos nuevamente seguir marcando y por qué no quedar nuevamente goleador del torneo. La meta es superar la del semestre pasado, llegar, si Dios quiere, a 20 goles”.

Castro debutó oficialmente con dos goles para Millonarios. - Foto: Millonarios FC

Cuando fue consultado por los títulos para el club, sorprendió al ponerse la vara alta con uno de los dos trofeos más exigentes: “Llegar a Millonarios ya sabemos cómo es por el equipo, la hinchada y la ciudad. Uno es consciente de eso, uno ya es maduro. Yo vengo a hacer goles, a hacer mi trabajo y empecé de la mejor manera y esperamos seguir así el resto del semestre... Desde que llegamos al primer entrenamiento, se habló que el objetivo es quedar campeón tanto de Liga como de Libertadores. Por qué no soñar con una de esas”.

Si bien es casi seguro que él vaya a ser el titular indiscutido en el esquema Gamero, dio a conocer que no ha sido la única alternativa en ataque que han manejado: “Hemos trabajado con dos delanteros y en ocasiones uno de los dos se tirará de extremo, pero la verdad la intención es tener los dos siempre, más opciones de gol (para) así complicar más a los defensas... Lo que uno más quiere es jugar de ‘9′, donde no es sino que llegue el balón y usted tocarla, pero sabemos que en ocasiones toca rebuscarse el balón, darles más claridad a los compañeros pivoteando o abriendo las bandas. En ocasiones soy un jugador que queda de extremo entonces la posición como la tengo, pero siempre he sido 9″.

Millonarios triunfó en Pereira luego de un fuerte aguacero en el Hernán Ramírez Villegas. Foto: Juan Pablo Rueda. - Foto: Foto: Juan Pablo Rueda.

Finalmente, tras su estreno goleador, el atacante ya prepara lo que será la segunda salida vestido de azul, programada para la fecha 3 ante Alianza Petrolera en el estadio El Campín, en principio para el próximo domingo –5 de febrero–, pero que deberá ser confirmada por Dimayor tras el uso del escenario por la fase final Sudamericano Sub-20.