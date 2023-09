“Junior es Brasil”: los mejores memes que dejó la aplastante goleada en el clásico ante Unión Magdalena

Arturo Reyes saca pecho

“Ahora más que como me siento, debemos aterrizar el resultado. Pero lo importante de este grupo es que supo aprovechar lo que pasó en el partido. No me imaginaba esa cantidad y son regalos que Dios da”, agregó. “Yo cuando llegué dije que no era el entrenador de turno, ni los jugadores, sino que lo más importante es la institución. Estamos hasta ahora saliendo de ese momento. Aquí estamos es por la institución y que los hinchas de junior estén felices y los jugadores les dieron ese regalo”, finalizó.