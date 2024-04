Jürgen Klopp echó ‘culpas’ por mala situación del Liverpool y Luis Díaz se vio afectado: “Es realmente malo”

A pesar de la derrota, es importante mencionar que el Liverpool F. C. tuvo múltiples opciones de gol para descontar, empatar e incluso terminar ganando el compromiso, sin embargo, la falta de eficacia le costó a los Reds .

Sobre este tema, precisamente, la eficacia de sus dirigidos, hizo hincapié el experimentado técnico alemán. En rueda de prensa, Jürgen Klopp no se guardó nada y fue muy autocrítico con el tema de la definición, culpándola, en los últimos partidos del Liverpool .

Jürgen Klopp. | Foto: Action Images via Reuters

“Puedes ver que tenemos prisa por llegar a la portería, puedes verlo. Fue hace mucho tiempo, pero culpo un poco al partido (del Manchester) United por ello; hay tantas oportunidades y juegas muy bien, pero no obtienes nada a cambio. Es realmente malo. Desde entonces creamos, pero no anotamos con suficiente frecuencia y eso no ayuda”, manifestó sin tapujos el entrenador alemán.