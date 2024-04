¿Se lleva a Luis Díaz? Alientan llegada de Jürgen Klopp a gigante europeo

“Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchan por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo de la ciudad, me encanta todo de nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal. Me encanta todo. Pero que aun así tome esta decisión, les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”, dijo Klopp en los canales del equipo.