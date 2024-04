São Paulo va por joya del Junior para juntarla con James; revolucionaría el mercado

Alexsander Vieira, comunicador que está al pendiente en el país vecino de la actualidad del equipo brasileño, lanzó a través de su cuenta de X: “El lateral fue un pedido de Luis Zubeldía para LDU, quien intentó ficharlo en dos ocasiones, pero no lo consiguió por distintos motivos”.

Apuração sobre José Enamorado, ventilado no São Paulo: O ponta foi um pedido de Luis Zubeldía para a LDU, que tentou por duas vezes a sua contratação, mas não obteve êxito por diferentes motivos. Naturalmente, por ser um jogador da admiração do argentino, colocaram o Tricolor… pic.twitter.com/dk8sdW03Tk

Ampliando la información dada de manera inicial, el mencionado comunicador asegura que es apenas una posibilidad, pues no se ha entablado conversación y mucho menos negocios entre clubes: “Enamorado forma parte de una serie de deportistas monitoreados en el club , al igual que Bobadilla, pero esto no significa interés, solo observación”.

A pesar de que no se vea cercana esta posibilidad, Vieira no descarta que en el próximo mercado los brasileños vayan por Enamorado: “Zubeldía y São Paulo no mantuvieron conversaciones sobre refuerzos. El técnico valorará la plantilla, querrá conocer las piezas, entender al grupo y quizá más adelante pedir fichajes”.