Jürgen Klopp le mete presión a Luis Díaz por “difícil” momento que se le “avecina” al Liverpool

Jürgen Klopp, entrenador de Los Reds , manifestó en rueda de prensa que no podrá contar con el defensor central camerunés, Joel Matip , quien sufrió un fuerte inconveniente físico en el agónico triunfo frente al Fulham el fin de semana pasada.

“Empezamos con tres delanteros y tenemos uno en el banquillo. No diría que es el banco más fuerte del mundo, pero el jugador que puede entrar es realmente bueno, eso es cierto. Para tener éxito necesitas un equipo fuerte. No hay ninguna duda de que lo necesitas, eso está claro y ahora no se trata de pensar en lo que tienes disponible”, agregó.