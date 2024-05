Jürgen Klopp y Luis Díaz armaron el desorden en la fiesta de despedida: en video quedaron los ‘pasos prohibidos’

El entrenador alemán, desde la previa del duelo dominical ante Wolves en casa de los reds , sintió un ambiente en el que había un objetivo primario: que pudiera vivir el agradecimiento que le tenían. Por eso, no faltaron caravanas, cánticos y cientos de muestras de cariño.

Ya en rueda de prensa, medios internacionales destacaron otras palabras en su adiós de Liverpool. Allí, dio explicación a las críticas de por qué no obligó a la directiva a hacer fichajes más costosos en su estadía, con una filosofía clara: “La gente dice: no gastaste lo suficiente. Así es el Liverpool. No gastamos de más”.